Observatório de Violência Obstétrica contra novo modelo de urgências de Ginecologia/Obstetrícia

Lígia Morais, do Observatório de Violência Obstétrica, acusa a ministra Ana Paula Martins de comprometer a democratização do acesso à saúde.



A portaria do Ministério da Saúde que estabelece a necessidade de um contacto telefónico prévio com a linha SNS 24 antes do acesso às urgências de Obstetrícia e Ginecologia, foi publicada esta sexta-feira.