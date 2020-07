Obstetra explica infeção de recém-nascido com Covid-19

Portugal registou o primeiro nascimento de um bebé com Covid-19. Nasceu prematuro, com 34 semanas, há pouco mais de 15 dias, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Apresentava sintomas graves associados à Covid-19, nomeadamente pneumonia e falta de ar. Foi ventilado e internado nos cuidados intensivos, onde ainda se encontra com diagnóstico reservado. A mãe também está internada.



Em todo o mundo, não se conhecem mais de dez casos de transmissão intrauterina do novo coronavírus.



Fernando Cirurgião, médico obstetra, foi convidado do Bom Dia Portugal e falou sobre a dimensão desta situação e as muitas incógnitas que ainda existem.