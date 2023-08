Obstetras de Santa Maria já estão a trabalhar em são Francisco Xavier

As equipas de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, começaram a trabalhar no São Francisco Xavier. A jornalista Sara Araújo de Almeida ouviu os diretores de serviço de ambas as instituições que falam num processo tranquilo.

A mudança acontece ao abrigo do despacho de mobilidade, assinado pelo ministro da Saúde, a propósito das obras no bloco de partos no maior hospital do País.



Esta tarde, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde vai visitar o Centro Materno Infantil do Hospital São Francisco Xavier para assinalar o primeiro dia da mudança de serviços.