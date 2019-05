OCDE prevê menor crescimento para Portugal que Governo

Reuters

De acordo com a organização as previsões apresentadas esta manhã em Paris apontam para um crescimento económico a rondar os 1,8 por cento.



A Organização para a Cooperação e desenvolvimento Económico estima que as guerras comerciais entre a China e os Estados Unidos tenham forte impacto no comércio internacional, que deve chegar ao valor mais baixo desde a crise financeira mundial 2008.