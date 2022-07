Oceanos. Organizações ambientais e os ativistas queriam ações concretas, mas "é preciso ser realista"

Um documento em que se prevê que fique reconhecida a necessidade de maior ambição para salvar os oceanos.Ouvido pela Antena 1, Miguel de Serpa Soares, subsecretário-geral das Nações Unidas não esconde que as organizações ambientais e os ativistas queriam mais ações concretas a sair desta conferência, mas lembra que é preciso ser realista.Miguel de Serpa Soares diz estar está satisfeito com o resultado da conferência dos oceanos.Sob o tema "Aumentar a ação dos oceanos com base na ciência e inovação” desta conferência é esperada uma lista de compromissos para cumprir o ponto 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sobre proteção da vida marinha.A sessão de encerramento, hoje à tarde, conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.