Ocupação de camas UCI com doentes covid é de 62%

Os internamentos em enfermaria subiram, há mais 35 doentes hospitalizados, num total de 1388.



Nos cuidados intensivos permanecem 153, são menos oito que ontem.



Em Portugal a ocupação nos cuidados intensivos é agora de 62% do valor crítico de 255 camas.



A percentagem consta do relatório das linhas vermelhas que, mostra também, a tendência decrescente da mortalidade. São agora os assintomáticos, com Covid-19, que estão a criar pressão nos hospitais, quando têm de ser internados por outras patologias.