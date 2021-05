Odemira continua a ser o maior foco da epidemia em Portugal

A cerca sanitária ajudou à redução de casos. Mas os números ainda não são suficientes para aliviar as medidas. Segundo a ministra Mariana Vieira da Silva, "Odemira, que já ultrapassou incidência de 1000 casos em 100 mil habitantes, tem hoje pouco mais de 240 casos por 100 mil habitantes".