OE2020. Rio diz que voto contra do PSD tem argumentos sólidos

Rui Rio considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2020, apresentada pelo Governo, "não tem um rumo estratégico", mas uma "tática".



A votação da proposta de Orçamento do Estado para 2020 acontece na sexta-feira, um dia antes das eleições diretas no Partido Social-Democrata, marcadas para o próximo sábado, em que Rui Rio concorre contra Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.





A posição do PSD sobre o OE2020 foi dada a conhecer, esta terça-feira, no encerramento das jornadas parlamentares do partido de um dia realizadas na Assembleia da República, em Lisboa.