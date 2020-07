OE2021. Costa começa a receber partidos de esquerda e PAN

Em nome das velhas memórias da geringonça, António Costa começa hoje a receber os partidos à esquerda do PS e também o PAN. Com os olhos postos no orçamento de estado do próximo ano e no plano de recuperação económica, o primeiro-ministro vai à procura de apoios, para que não se repita o voto contra do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, ao recente orçamento suplementar.