OE2021. Governo promete discutir matérias laborais na concertação social sem "posição fechada"

O segundo dia de votações de proposta de alteração ao Orçamento do Estado começou com a repetição de votações. As propostas dos partidos da Esquerda para alterar o código de trabalho foram chumbadas. Também voltou a ser rejeitada a proposta do Bloco de Esquerda de tornar permanente a possibilidade do Serviço Nacional de Saúde contratar profissionais.