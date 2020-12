OE2021 não está na dependência das verbas vindas da Europa, diz ministro das Finanças

João Leão está também otimista com a chegada das vacinas e com a progressiva recuperação económica que dai advêm.O Governo acredita que a queda do PIB este ano deve ficar-se pelos 8,5 por cento, entendendo o ministro que não vai haver necessidade de um orçamento rectificativo.Mas apesar do optimismo, João Leão só vê um problema com este Orçamento: o problema criado pelo BE e pelo PSD relativamente ao contrato do Novo Banco, que o ministro das finanças lamenta.