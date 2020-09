OE2021. PCP critica Costa por ter ameaçado demitir-se

Jerónimo de Sousa critica António Costa por ter ameaçado demitir-se, caso não exista acordo para o Orçamento do Estado. O secretário-geral do PCP garante que a realização da Festa do Avante só ficou decidida quando houve a certeza de todas as garantias de segurança.