Orçamento do Estado. "Abertura tem de ser manifestada pelo Governo"

E um chumbo do Orçamento não dita eleições antecipadas, refere Eduardo Cabrita. O socialista diz que o presidente da República deve evitar ficar para a história como o "grande dissolvente", até porque soluções não faltam.Relativamente as declarações de Pedro Nuno Santos, que pediu ao partido para falar a uma só voz, Eduardo Cabrita desvaloriza em nome do passado do atual líder.

O ex-ministro não revela a sua opinião sobre o sentido de voto dos socialistas, mas diz que um Governo minoritário deve ter outra atitude.

No entender do comentador de política nacional da Antena 1 Raul Vaz, Pedro Nuno Santos perdeu a legitimidade política ao pedir para que o partido fale a uma só voz.O comentador acredita que estas divisões no seio do PS ajudam o Governo e aumentam as hipoteses de viabilização do Orçamento.