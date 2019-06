Oficiais de justiça em greve parcial e faseada até outubro

Carlos Santos Neves - RTP05 Jun, 2019, 10:57 / atualizado em 05 Jun, 2019, 11:00 | País

A paralisação vai ser cumprida nos períodos entre as 10h05 e as 10h25, das 12h30 às 13h30, entre as 14h25 e as 14h45 e das 17h00 às 9h00 do dia seguinte, segundo o Sindicato dos Oficiais de Justiça.



Além da revisão dos salários e da contagem integral do tempo de serviço congelado, os profissionais reclamam um reforço do quadro de pessoal e a compensação pelo regime de disponibilidade e exclusividade.



“Por se tratar de períodos em que o exercício da greve não contende com o cumprimento de atos de natureza urgente, não há lugar à apresentação de proposta de serviços mínimos”, lia-se num comunicado emitido no final de maio pela estrutura sindical.



Entrevistado na edição desta quarta-feira do Bom Dia Portugal, o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça vaticinou problemas para processos em curso.



Suplemento no salário base

c/ Lusa

“Aquilo que temos como perspetiva é que os serviços, nomeadamente os julgamentos, todas as diligências, interrogatórios, mas essencialmente os julgamentos, possam vir a ser suspensos por períodos de 20 minutos e que isso obviamente levará a um arrastar de processos”, afirmou Carlos Almeida.O dirigente sindical falou mesmo de “um impacto tremendo naquilo que é também a propaganda do Governo, ao dizer que os processos estão a acabar”.“O que se pretende sempre numa greve é que ela não exista, não ocorra. Portanto, se o Governo tiver disponibilidade, se a senhora ministra da Justiça sair da sua zona de conforto e, de facto, negociar, a greve não tem que chegar ao dia 5 de outubro”, enfatizou Carlos Almeida, para acrescentar que “não hou negociação em toda esta legislatura”, apenas “algumas negociações no plano formal”.Questionado sobre o eventual paralelismo com a situação dos professores, o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça lembrou que “há 17 carreiras, esta é uma delas, em que houve um período de congelamento”.Nos termos do projeto de Decreto-Lei de Execução Orçamental, cujo teor foi divulgado no passado domingo pela agência Lusa, o suplemento remuneratório que é agora pago aos oficiais de justiça a título de compensação por trabalho de recuperação de atrasos em processo deverá ser integrado na remuneração e base. Algo que mereceu rápida contestação por parte de outra estrutura sindical: o Sindicato dos Funcionários Judiciais.“O que o Governo quer fazer não é uma integração do suplemento remuneratório pelo trabalho de recuperação dos atrasos nos processos no ordenado base porque há uma redução efetiva líquida para os oficiais de Justiça e isso é um atropelo ao Estado de direito”, reagia na segunda-feira, em declarações à Lusa, o secretário-geral do SFJ.António Marçal considerava então “ilegal mexer unilateralmente na massa salarial dos trabalhadores, além de perigoso”, acentuando que o Governo estaria “a dar um sinal perigoso aos patrões de que podem mexer no salário sem a concordância dos trabalhadores”.