Oficiais de Justiça em protesto concentram-se em Lisboa

A greve dos oficiais de justiça, por tempo indeterminado contra a falta de funcionários e o congelamento de promoções, começou em 10 de janeiro, dia da abertura do ano judicial, e teve nesse primeiro dia uma adesão superior a 85%, paralisando tribunais e serviços, de acordo com o presidente do SOJ, Carlos Almeida.No pré-aviso da greve, datado de 26 de dezembro, o sindicato menciona a "" e o "", reclamando a abertura de ingressos para a carreira e procedimentos para promoções e acesso a "todas as categorias cujos lugares se encontrem vagos".