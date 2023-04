Oficiais de Justiça iniciam hoje greve "muito mais prejudicial" do que a anterior

Milhares de diligências e julgamentos voltam a ser adiados com estas duas semanas de greve.



António Marçal, presidente Sindicato dos Funcionários Judiciais, assegurou no programa Bom Dia Portugal desta manhã, que esta greve vai ser muito mais prejudicial do que a última.