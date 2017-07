Oficiais na reserva e reforma em protesto simbólico contra afastamento de comandantes

Lusa 03 Jul, 2017, 22:33 | País

"A ideia é a solidariedade para com os coronéis exonerados e uma crítica ao poder político pela desinformação à população e pelo desinvestimento nas Forças Armadas", afirmou à Lusa o coronel na reforma Tinoco de Faria, um dos participantes.

O protesto, noticiado hoje à tarde pelo Expresso, inicia-se quarta-feira pelas 11:30 junto ao Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar, junto ao Museu do Combatente, em Belém, e seguirá para o Palácio de Belém.

Outra fonte ligada à organização, contactada pela Lusa, disse que na iniciativa estarão oficiais do Exército na reserva e na reforma, fardados.

O coronel Tinoco de Faria sublinhou que está prevista a deposição das espadas que "simboliza" a perda do comando: "Entregamos a nossa espada, em solidariedade com aqueles que, sem responsabilidade nenhuma, o perderam", afirmou.

Cinco comandantes de unidade do Exército foram afastados temporariamente pelo chefe do ramo, general Rovisco Duarte, para não interferirem com as averiguações internas em curso ao furto de armamento dos Paióis Nacionais de Tancos, detetado quarta-feira passada.