"Oficinas Criativas" combatem solidão em Almada

Foto: Antena 1

Em Almada as "Oficinas Criativas" trabalham a socialização através das artes e dos trabalhos manuais. Os participantes são pessoas isoladas, em condição de sem abrigo ou com doença mental ligeira. Serigrafia, carpintaria, costura e pintura são alguns dos desafios que o projeto (Re)age em rede, da Santa Casa da Misericórdia de Almada, propõe ao grupo de trabalho. O convívio e a interajuda são fatores importantes para quem se sente perdido no meio da sociedade. Reportagem de Paula Véran