Partilhar o artigo Oftalmologista portuguesa distinguida pela segunda vez com prémio da Universidade de Harvard Imprimir o artigo Oftalmologista portuguesa distinguida pela segunda vez com prémio da Universidade de Harvard Enviar por email o artigo Oftalmologista portuguesa distinguida pela segunda vez com prémio da Universidade de Harvard Aumentar a fonte do artigo Oftalmologista portuguesa distinguida pela segunda vez com prémio da Universidade de Harvard Diminuir a fonte do artigo Oftalmologista portuguesa distinguida pela segunda vez com prémio da Universidade de Harvard Ouvir o artigo Oftalmologista portuguesa distinguida pela segunda vez com prémio da Universidade de Harvard

Tópicos:

Harvard, Massachuts Eye Ear,