OIT e Unicef temem regresso do trabalho infantil em força

Foto: Reuters

As duas organizações dizem que nos últimos 20 anos o trabalho infantil sofreu uma redução drástica uma conquista que pode estar agora ameaçada Thomas Wissing, da Organização Internacional do Trabalho, olha para o passado e alerta para o risco do crescimento do trabalho infantil no contexto da pandemia.



Nos últimos anos, o número de crianças em trabalho infantil em todo o mundo diminuiu de forma significativa. Passou de quase 250 milhões em 2000 para pouco mais de 150 milhões atualmente.



Mas a pandemia pode deitar tudo a perder e há setores e regiões do globo onde o risco de mais crianças trocarem a escola pelo trabalho é maior, sublinha Thomas Wissing.



A Organização Mundial do Trabalho e a Unicef defendem ainda uma proteção social mais alargada, a promoção do trablaho digno para os adultos e medidas para levar as crianças de volta à escola, com a eliminação de taxas de matrícula e apoios à compra de material escolar, assim como mais recursos para as inspeções do trabalho.