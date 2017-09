Oito concelhos em risco máximo de incêndio no interior Centro e Algarve

Lusa 01 Set, 2017, 07:20 / atualizado em 01 Set, 2017, 09:09 | País

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, estão em risco máximo de incêndio os municípios de Marvão e Gavião, no distrito de Portalegre, Abrantes e Ferreira do Zêzere, em Santarém, Vila de Rei, em Castelo Branco, Alviázere e Figueiró dos Vinhos, em Leiria, e Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro.

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de setenta municípios, sobretudo nas regiões Norte e Centro e no Algarve, e outros tantos concelhos no Norte, Centro e em quase toda a região do Alentejo estão em risco elevado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "Reduzido" e o "Máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura, sobretudo nas regiões do sul do país, céu geralmente limpo e vento moderado no litoral oeste e nas terras altas.

As temperaturas vão subir até aos 35º Celsius em Beja, 34º em Évora, 33ª em Santarém, 31º em faro e Portalegre e 30º em Lisboa.

No Porto, em Viana do Castelo, Braga e em Coimbra os termómetros não passarão dos 28º, e em Vila Real a temperatura máxima vai ficar-se pelos 27º.