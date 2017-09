Oito detidos, cinco feridos e 46 armas brancas apreendidas nas Festas da Moita

Lusa18 Set, 2017, 21:29 | País

"Foram detidas oito pessoas por tráfico de estupefacientes, tendo um ficado em prisão preventiva. A GNR apreendeu 6.143 doses de haxixe, 111 doses de cocaína, 57 doses de MDMA, 24 doses de heroína, nove doses de liamba e 190 euros em dinheiro", disse fonte da GNR, num balanço aos 10 dias das tradicionais Festas da Moita, que terminaram domingo.

A um dos detidos foi efetuada uma busca à sua residência, tendo sido apreendido cerca de um quilo de haxixe, e após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Os outros sete detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

Durante os dez dias das Festas da Moita, que decorreram entre 08 e 17 de setembro, a GNR apreendeu ainda 46 armas brancas e foram detetadas 111 contraordenações, 92 por consumo de droga e 19 infrações rodoviárias.

"A maioria das armas brancas apreendidas foram localizadas nas imediações dos locais onde foram efetuadas as abordagens a grupos de indivíduos suspeitos, evitando assim a sua entrada para o recinto das festas", acrescenta a força policial.

Segundo a mesma fonte, registaram-se ainda cinco pessoas feridas, três com arma de fogo e duas com arma branca.

"Três pessoas sofreram ferimentos com arma de fogo, num caso que ocorreu na noite de sexta-feira e que está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Um dos feridos foi um militar da GNR que estava no local, mas não estava em serviço", explicou.

"Na madrugada de sábado foi encontrado um homem junto ao centro de saúde da Moita com ferimentos de arma branca e na madrugada de domingo um homem foi ferido com uma arma branca, na zona do ombro, junto ao palco", acrescentou.

As operações nas Festas da Moita contaram com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal, do Núcleo de Proteção Ambiental, da Secção de Programas Especiais e dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial do Montijo, do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Intervenção e da Unidade de Segurança e Honras de Estado.