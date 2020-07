Oito detidos e drogas apreendidas em operação da PSP em Viana do Castelo e Porto

A PSP terminou a operação “Aves Noturnas” cerca das 08H40, e procedeu à execução de nove mandados de busca e apreensão, em oito residências, um estabelecimento comercial, e em oito viaturas automóveis.





Registaram-se oito detenções. Sete por posse de produto estupefaciente e um detido por posse de arma proibida. Foi ainda constituído arguido um cidadão, que não foi detido.





“Foram apreendidas várias plantas de cannabis, uma estufa própria para a sua produção, haxixe, cocaína, uma viatura automóvel, dinheiro, telemóveis, artigos vários relacionados com tráfico e consumo de estupefacientes e uma arma proibida”, refere o comunicado da PSP.







Estiveram envolvidos 65 operacionais da Policia de Segurança Pública, dois cães de busca de estupefacientes da PSP, nove efetivos da Guarda Nacional Republicana.







Continuam em curso as tarefas de análise de matérias apreendidas, pesagens, contabilização e elaboração de expediente.

A operação policial decorreu em várias freguesias de Viana do Castelo, nomeadamente Afife, Perre, Areosa, e União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, em Âncora e Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, e Leça do Balio, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Segundo o comissário Miguel Araújo, os sete detidos deverão ser presentes tribunal na quarta-feira.