Oito frentes de incêndio ativas na Guarda

A reportagem da RTP deu conta do esforço dos bombeiros para evitar que as chamas atravessem a estrada nacional, comece a queimar ainda mais mato e se aproxime da A25.



Este é um dos vários pontos onde ainda há chamas no distrito da Guarda. Os bombeiros da Guarda indicam mesmo que há oito frentes de incêndio, das quais quatro seguem com muita intensidade.