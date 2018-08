Oito locais registaram máximos históricos de calor

Mário Aleixo - RTP03 Ago, 2018, 06:39 / atualizado em 03 Ago, 2018, 06:39 | País

Num dia de intenso calor, máximos históricos foram registados no centro e sul do país, segundo o IPMA, que explicou que o registo foi feito às 17h00 e que depois disso podem ter sido batidos outros recordes, pelo que a informação pode vir a ser corrigida.



Hoje foram registados máximos históricos nas estações de Castelo Branco (42,2 graus celsius), Odemira (41,9), Nelas (41,3), Anadia (43,8), Coruche (44,9), Setúbal (42,6), Alvalade (43,8) e Zambujeira do Mar (41,1).



Num dia em que as temperaturas foram superiores a 30 graus em praticamente todo o território (exceções para estações no litoral oeste), o maior valor da temperatura do ar às 17:00 foi registado em Alvega (distrito de Santarém), com 45,2 graus.





Segundo um comunicado do IPMA, além de Alvega, foram registados valores da temperatura iguais ou superiores a 44 graus em Coruche (44,9), Amareleja (44,7), Tomar (44,4), Mora (44,4), Reguengos (44,4), Santarém (44,1) e Pegões (44), como refere o meteorologista Bruno Café.









No comunicado o IPMA lembra que até segunda-feira a temperatura máxima do ar, em grande parte do território continental, irá registar valores da ordem de 40°C, e que até sábado será o "período mais crítico", com vários locais do Alentejo, vales dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a poderem registar temperaturas máximas de 45 graus celsius ou mais.O meteorologista Bruno Café disse que também os valores das temperaturas mínimas serão muito elevados, variando entre os 20 e os 25 graus, e minimizou o efeito da poeira no ar numa eventual descida da temperatura, que hoje pode ter sido atenuada nalguns locais pela entrada de brisa marítima.O IPMA diz que a atual situação pode ser comparável à situação meteorológica de agosto de 2003, quando também se registaram valores muito elevados da temperatura mínima e da temperatura máxima, "fixando-se um novo máximo absoluto relativo à temperatura máxima, com 47,3°C, na Amareleja no dia 1 de agosto".O Instituto refere também que a partir de domingo a temperatura deverá registar uma descida nas regiões do litoral e, nos dias seguintes no restante território, "mas mantendo valores da ordem de 30-35 °C em muitos locais no final da próxima semana".