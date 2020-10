Oito projetos de investigação ambiental financiados com 2,3 milhões de euros

Os projetos, a realizar durante três anos (ou quatro em casos justificados), são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que lançou em 2019 um concurso no âmbito das comemorações dos 500 anos da primeira viagem à volta ao mundo, feita entre 1519 e 1522 pelos navegadores português Fernão de Magalhães e o espanhol Juan Sebastián Elcano.





As propostas de trabalho selecionadas propõem-se, por exemplo, aplicar a inteligência artificial à previsão de ondas (Instituto Superior Técnico), "desenvolver a próxima geração de sensores geoquímicos para a monitorização em tempo real do movimento do magma em profundidade" (Fundação Gaspar Frutuoso) e explorar dados da expedição de circum-navegação antártica para "um melhor conhecimento de nuvens e precipitação" (Universidade de Aveiro), segundo informação facultada à Lusa pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, que tutela a FCT.

Cada projeto vai receber até 300 mil euros, totalizando os oito 2,3 milhões de euros, de acordo com o ministério.





A sessão decorre no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.





Ao concurso, aberto entre março e abril de 2019, podiam concorrer equipas de investigação de universidades, empresas, laboratórios ou instituições sem fins lucrativos.O programa das comemorações do V centenário da viagem Magalhães-Elcano incluía o lançamento de um concurso para projetos de investigação e inovação nas áreas associadas à circum-navegação.