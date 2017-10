Oleiros ativa Plano Municipal de Emergência, dezenas de pessoas sofreram queimaduras

Lusa16 Out, 2017, 10:19 | País

"Oleiros ativou o Plano de Emergência Municipal às 09:00. Temos aldeias completamente ardidas. Cerca de 30 foram evacuadas. Temos dezenas de pessoas na residência de estudantes de Oleiros e durante a noite foram para Coimbra [hospitais] populares com queimaduras", disse o presidente deste município do distrito de Castelo Branco à agência Lusa.

Fernando Marques Jorge, visivelmente transtornado com a situação que se vive no concelho, realçou a falta de meios que se verifica no terreno: "Temos meia dúzia de carros dos bombeiros de Oleiros. Não há meios".

Apesar da ativação do Plano Municipal de Emergência, o autarca é realista e diz que de pouco vai valer, devido à escassez dos meios disponíveis.

"É uma desgraça. Isto vai arder tudo. O fogo vai continuar", desabafou.

O autarca adiantou ainda que neste momento não têm ideia de quantas casas arderam no concelho e sublinhou que a situação é caótica.

O incêndio que deflagrou às 12:02 na freguesia de Ermida e Figueiredo, concelho da Sertã, estendeu-se no final da tarde de domingo ao concelho de Oleiros.

Cerca de 500 incêndios deflagraram domingo causando, pelo menos, 10 mortes, 25 feridos, povoações evacuadas e casas destruídas.

Os distritos mais afetados foram Aveiro (com 56 fogos), Braga (com 38), Coimbra (com 25), Porto (com 120 incêndios) e Viseu (com 36).