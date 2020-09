Oleiros. Quase mil operacionais combatem incêndio com três frentes

O combate às chamas está a ser difícil, sobretudo devido à intensidade do vento. Este incêndio tem três frentes e um perímetro com mais de 55 quilómetros.



O fogo consumia a meio da tarde uma zona de mato e pinhal, mas chegou a aproximar-se de uma povoação.



Dezenas de pessoas foram retiradas de Oleiros.



No combate às chamas cinco bombeiros ficaram feridos, dois com gravidade. Durante a tarde, o fogo ameaçava a zona industrial de Oleiros.