"Olhos no mar" para detetar a poluição ao largo da costa portuguesa

Para fiscalizar as emissões poluentes e o ruído dos navios de carga, petroleiros e navios de cruzeiro está a utilizar cada vez mais drones e imagens satélite. Multiplicam-se as monitorizações por exemplo ao largo da Berlengas e do Cabo Espichel. E estão para avançar alternativas de combustível menos poluentes nos navios Cruzeiro que entram na capital, que passam pelo fornecimento em Lisboa de energia elétrica e baterias elétricas que são alternativas menos poluentes ao petróleo usado.Para a descarbonização do setor de transporte marítimo surgem aplicações espaciais inovadoras e tecnologias digitais.Os navios são uma fonte de poluição nas cidades portuárias e ao longo da costa portuguesa, e são necessárias ações atuais e futuras para reduzir o impacto do setor no meio ambiente.