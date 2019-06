Oliveira do Hospital inaugura ampliação de ETAR que custou 660 mil euros

Lusa30 Jun, 2019, 08:36 | País

A ETAR daquela cidade, no interior do distrito de Coimbra, em funcionamento desde 2008, estava "subdimensionada face às atuais condições de afluência", afirma a empresa Águas do Vale do Tejo (grupo Águas de Portugal), responsável pela infraestrutura.

Após esta intervenção, "a ETAR passou a estar dimensionada, quer em termos hidráulicos, quer em termos processuais, para tratar um equivalente populacional de 17.750 habitantes, e um caudal médio diário, em tempo húmido, de 2.625 metros cúbicos por dia", disse à agência Lusa fonte da empresa.

A estação, que tinha, até agora, capacidade para servir uma população de cerca de 11.750 pessoas e um caudal médio de pouco mais que 1.500 metros cúbicos diários, estava a gerar "problemas ambientais de vária ordem", sentidos "sobretudo ao nível da emissão de maus cheiros que, periodicamente", afetavam a cidade e núcleos habitacionais mais próximos, de acordo com a Câmara de Oliveira do Hospital.

A situação resultava do facto de o equipamento ter sido "construído de forma subdimensionada, pela empresa Águas do Zêzere e Coa" e "sem capacidade para fazer eficazmente o tratamento satisfatório das águas residuais", afirmava a autarquia, em junho de 2017, quando foram anunciadas as obras de remodelação e ampliação.

"O local de descarga do efluente tratado é no rio de Cavalos, curso de água pertencente à bacia hidrográfica do rio Mondego, considerada meio sensível", pelo que a estação de Oliveira do Hospital "assegura um tratamento de nível terciário das águas residuais, integrando etapas para remoção de nutrientes (azoto e fósforo), bem como filtração e desinfeção por ultravioletas para reaproveitamento de parte do efluente tratado como água de serviço", afirma a Águas do Vale do Tejo.

Além de "muito contribuírem para a qualidade de vida da população que serve, bem como para a proteção do meio ambiente", as obras na ETAR foram "projetadas para atingir níveis de qualidade compatíveis com a atual legislação em vigor", sublinha a Águas do Vale do Tejo.

A infraestrutura trata os esgotos da sede do concelho e das localidades de Aldeia de Nogueira, de Nogueira do Cravo, de São Paio de Gramaços e de Catraia de São Paio.

A `empreitada de conceção/construção para a remodelação/ampliação do nível de tratamento da ETAR de Oliveira do Hospital` representou um investimento de cerca de 659 mil euros, cofinanciados em 85% por fundos europeus, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

A sessão de inauguração da obra de remodelação e ampliação da ETAR de Oliveira do Hospital, agendada para terça-feira, às 11:00, contará com a presença do secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, e dos presidentes do município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, e da administração da Águas do Vale do Tejo, José Manuel Sardinha.