Ómicron é a variante com propagação mais rápida da história

Portugal pode registar cem mil novas infeções por dia até 24 de janeiro e o dobro dos internamentos. As previsões do Instituto Superior Técnico são um alerta para a velocidade exponencial de contágio da variante Ómicron e levam os especialistas do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos a recomendar a redução para três semanas do intervalo das doses da vacina nas crianças.