Ómicron. Especialistas avisam para a necessidade de medidas mais restritivas

Portugal tem agora 34 casos confirmados de infecção com a variante Ómicron. Metade das camas hospitalares de medicina intensiva estão ocupadas com doentes Covid-19.



A situação pandémica mais complexa regista-se no Algarve, com 708 casos por 100 mil habitantes. Com a previsão de que a Omicron tem capacidade para ser a variante dominante dentro de um mês, o especialistas avisam que podem ter de ser tomadas medidas mais restritivas.