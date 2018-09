Omissão de Vieira na lista de acusados suscita perplexidade

O processo do Ministério Público ao Benfica está a suscitar dúvidas nos juristas - tudo porque Luís Filipe Vieira não foi acusado pelos procuradores, apesar do Ministério Público defender que o presidente encarnado autorizava a entrega de "presentes" aos funcionários judiciais que consultaram processos ilegalmente.



Para a acusação, Luís Filipe Vieira teve conhecimento e autorizou a entrega de benefícios aos funcionários judiciais: "para tais entregas e apesar da ausência de regras instituídas, Paulo Gonçalves foi obtendo autorização do presidente Luis Filipe Vieira"



Alás, os procuradores vão mais longe na acusação: "As entregas aos arguidos José Silva e Júlio Loureiro eram do conhecimento do presidente da sociedade anónima desportiva, que as autorizava ou delas tomava conhecimento por correio electrónico ou rubricando folha de autorização, sem nunca as impedir, pois tal era para benefício da arguida, assim querendo e aceitando todas as condutas atrás descritas".



Entre 2016 e 2018, José Silva e Júlio Loureiro terão acedido centenas de vezes a processos sujeitos a segredo de justiça a pedido de Paulo Gonçalves.



Em troca de convites, para assistir a jogos no Estádio da Luz, mas também fora, e de produtos de merchandising, como camisolas.



O esquema que levou a SAD do Benfica a ser constitíida arguida - mas nenhum dos dirigentes. E a questão coloca-se: por que é que não foi constituído arguido o presidente do Benfica?



O Benfica defende que em nenhum momento se prova que o Presidente da SAD tivesse conhecimento de tais factos e deixa criticas à acusação.



Mas o Ministério Público faz questão de vincar a ligação de Paulo Gonçalves a Luís Filipe Vieira e de salientar que o assessor jurídico teve como objetivo beneficiar o clube.



A SAD do Benfica está acusada de corrupção ativa, recebimento indevido de vantagem e falsidade informática.