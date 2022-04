OMS afasta relação entre hepatite aguda em crianças e a vacina contra a Covid-19

Ontem, em conferência de imprensa, o diretor geral da OMS, Tedros Adanom revelou que as causas da hepatite aguda ainda são de origem desconhecida e a investigação prossegue.Até agora não há nenhum caso registado em Portugal, embora as autoridades de saúde estejam vigilantes.Hoje haverá uma reunião do grupo de emergência do Centro Europeu de Controlo de Doenças Infecciosas, que contará com o responsável pelo programa nacional para as hepatites virais.Rui Tato Marinho, ouvido pela Antena 1, espera mais informação até porque - reconhece - a situação é preocupante.