Onda de calor: Autoridade Marítima pede "bom senso" nas praias

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Vai cheirar a verão pelo menos até ao final do mês. As temperaturas vão rondar os 30 graus em várias regiões do pais e com o fim de semana à porta a Autoridade Marítima promete reforçar a vigilância junto à costa.