"Onde estava no 25 de Abril de 74?". Testemunhos vivos de uma revolução

A comissária executiva da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril adianta à Antena 1 que este projeto disponibiliza, através da internet, relatos de figuras conhecidas da sociedade portuguesa, mas também de cidadãos anónimos. Maria Inácia Rezola diz que já estão disponíveis mais de 30 testemunhos, um número que vai continuar a crescer.Apesar de tanto se falar no 25 de Abril de 74, há aqui, conta Maria Inácia Rezola, novas histórias sobre este dia. Nos olhares para a Revolução. E todos os textos são surpreendentes.Neste momento, quase todos os testemunhos são em texto, mas a ideia é juntar muitos mais até 2026 e aceitam-se outros formatos, desde que respeitem o regulamento.Memórias que podem ser consultadas através da página da internet com o nome: 50anos25abril.pt "Antes, Durante e Depois de Abril" é uma iniciativa lançada por dois dirigentes associativos estudantis do Instituto Superior Técnico na década de 1970.