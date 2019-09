ONU diz que Portugal está entre os 30 países mais sustentáveis do mundo

Portugal está a ter um desempenho positivo no uso de energias renováveis, permitindo o acesso a fontes de energia fiáveis e modernas.



É a melhor pontuação do país, no relatório da ONU sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável.



Mas nem tudo é positivo. É ainda preciso fazer mais para erradicar a fome e proteger a vida marinha.



À semelhança do resto do mundo, Portugal tem nota negativa na ação pelo cima. Os cientistas defendem que não se está a fazer o suficiente para combater as alterações climáticas.



Portugal está no top 30, em 162 países. No topo está a Dinamarca, seguindo-se a Suécia e a Finlândia. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser atingidos até 2030.



Ou seja, são 11 anos para cumprir e ter um mundo onde se respire melhor.