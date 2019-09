Onze escolas em Gaia fechadas por falta de funcionários

Foto: RTP

O diretor do agrupamento entendeu que não havia condições para abrir os estabelecimentos de ensino e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do norte convocou um plenário para esta manhã.



Artur Vieira, diretor do agrupamento, avançou entretanto que as escolas fechadas vão abrir esta quinta-feira, graças a uma garantia do Governo.



O diretor do agrupamento escolar de Canelas, em V.N. Gaia, garante que o Ministério da Educação vai permitir a entrada imediata de 10 tarefeiros.