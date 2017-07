Onze meios aéreos combatem fogo em Quiaios, Figueira da Foz

Lusa 31 Jul, 2017, 16:35 | País

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 16:30, o combate às chamas mobilizava 235 operacionais, apoiados por 58 viaturas, além dos 11 meios aéreos.

A barra do porto da Figueira da foz foi entretanto encerrada à navegação, para permitir que os meios aéreos envolvidos no combate ao fogo se possam abastecer de água no estuário do Mondego, disse à agência Lusa o comandante do porto, Silva Rocha.

O incêndio lavra numa área florestal próxima do centro hípico de Quiaios, vulgarmente conhecida por mata florestal de Quiaios.