Onze mortos em obras entre janeiro e abril

O Sindicato da Construção de Portugal está preocupado com o elevado número de vítimas em obras. Nos primeiros quatro meses do ano, 11 trabalhadores perderam a vida em circunstâncias que, para o presidente do sindicato, Albano Ribeiro, se explicam em grande medida com negligência e com o aumento do trabalho clandestino e precário no setor da construção civil.