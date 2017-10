Partilhar o artigo Onze polícias do Corpo de Intervenção acusados de crime de ofensa à integridade física Imprimir o artigo Onze polícias do Corpo de Intervenção acusados de crime de ofensa à integridade física Enviar por email o artigo Onze polícias do Corpo de Intervenção acusados de crime de ofensa à integridade física Aumentar a fonte do artigo Onze polícias do Corpo de Intervenção acusados de crime de ofensa à integridade física Diminuir a fonte do artigo Onze polícias do Corpo de Intervenção acusados de crime de ofensa à integridade física Ouvir o artigo Onze polícias do Corpo de Intervenção acusados de crime de ofensa à integridade física