Operação Alquimia. Ex-presidente da Câmara de Montalegre fica em prisão preventiva

O ex-presidente da Câmara de Montalegre Orlando Alves ficou esta segunda-feira em prisão preventiva no âmbito das investigações da operação Alquimia, após decisão do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, sendo o único com a medida de coação mais gravosa. O ex-vice-presidente e o chefe de Divisão de Obras saem em liberdade com termo de identidade e residência (TIR) e sujeitos a cauções de 100 e 50 mil euros.