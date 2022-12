Operação Ano Novo da GNR. Detidas 49 pessoas em 24 horas por excesso de álcool

Em comunicado com um balanço provisório da Operação Ano Novo,A Guarda refere ainda, que enquadra o reforço da fiscalização e do patrulhamento nas estradas de maior tráfego.Esta segunda fase vai decorrer até segunda-feira, segundo a força de segurança, com “ações coordenadas de patrulhamento, fiscalização e sensibilização, visando as deslocações referentes ao período do Ano Novo”.

Na Operação Natal, que decorreu de 22 a 26 de dezembro, a GNR registou 867 acidentes, oito mortos, 12 feridos graves e 199 feridos ligeiros. Foram detidos mais de 100 condutores por apresentarem taxas de alcoolemia consideradas crime.





A GNR diz-se “particularmente atenta” a comportamentos de risco dos condutores, designadamente excesso de velocidade, manobras perigosas, utilização do telemóvel, circulação correta na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares e o uso dos cintos de segurança e das cadeirinhas para crianças.

Sugere aos condutores que planeiem cuidadosamente as viagens, evitando os períodos em que se prevê maior intensidade de tráfego, que façam paragens para descansar, adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário e que evitem manobras que possam dificultar o trânsito,

c/ Lusa