Operação Ano Novo da GNR regista 574 acidentes e três mortos

Na sexta-feira morreram 2 pessoas, nos distritos de Coimbra e Vila Real.



Ontem, um despiste na A1, na zona da Mealhada, provocou a morte a uma terceira pessoa. Só no último dia do ano, a GNR registou 144 acidentes.



Em três dias e até às nove da manhã de hoje, registaram-se 574 acidentes.



Há ainda registo de cinco feridos graves e de 226 ligeiros.



Este ano houve mais acidentes e mais feridos ligeiros do que no ano passado, mas menos mortos e feridos graves.