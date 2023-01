Operação "Ano Novo" da GNR regista quatro vítimas mortais

No toral, foram fiscalizados 33 843 condutores fiscalizados, dos quais, 689 conduziam com excesso de álcool e, destes, 237 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.







Foram ainda detidas 91 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

1615 por excesso de velocidade, 458 por falta de inspeção periódica obrigatória, 198 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 107 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 186 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.