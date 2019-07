Operação Antídoto. PJ detém suspeitos de receitas falsas

Reuters

Os médicos passariam receitas de elevado valor monetário, de forma manual, totalmente subsidiadas pelo Estado. As receitas seriam depois entregues em farmácias, referenciadas pelos autores do esquema, que reaviam o valor do medicamento. Posteriormente, os medicamentos eram revendidos para países nórdicos ou africanos.



A operação da Polícia Judiciária, batizada Antídoto, decorre em todo o país, incidindo sobre consultórios e farmácias. Visa o combate a burlas no Serviço Nacional de Saúde.



O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra.