Operação Babel. CEO da Fortera renuncia ao cargo de forma voluntária

"Elad Dror, atual CEO, irá resignar ao cargo com efeitos imediatos de forma voluntária, tal como declarado anteriormente diante do juiz [de instrução criminal] aquando da sua audição, permitindo assim que a empresa possa continuar a sua atividade sem quaisquer interferências do e no processo em curso, que estimamos que termine sem mais acusações", referiu a Fortera, em comunicado enviado às redações.

O novo presidente executivo, acrescenta a nota, será anunciado na próxima semana, garantiu.

No âmbito dos recentes acontecimentos relacionados com a Operação Babel, o Grupo Fortera explicou que foi tomado de surpresa pelas "alegações e acusações que surgiram".



"A empresa sempre pautou a sua atividade sustentada em valores como a transparência e a integridade, servindo até como modelo para outros seguirem", referiu a entidade, acrescentando que acredita "firmemente que as alegações se revelarão infundadas, pois nunca houve qualquer envolvimento do Grupo Fortera em quaisquer ações que pusessem em causa os seus investimentos no país".

No comunicado é ainda justificado que "o projeto Skyline e o Centro de Congressos em Vila Nova de Gaia foram iniciados e apoiados pela Câmara Municipal de Gaia, tendo-o declarado como um empreendimento emblemático para a cidade, demonstrando assim o empenho em prestar assistência proporcional ao elevado investimento exigível para a sua execução".



Dessa forma, a empresa deixou claro que o envolvimento "no projeto Skyline deriva de um convite a si endereçado para construir um Centro de Congressos com capacidade para 2.500 pessoas". Segundo a mesma, foi concedida à empresa a "capacidade de construção e respetivas isenções fiscais, sujeitas à aprovação pela Assembleia Municipal e sujeitas à discussão pública, tal como previsto na lei".



O Grupo Fortera assegurou também "a todas as partes interessadas que, doravante, continuaremos a manter e a respeitar os nossos compromissos com a responsabilidade e a excelência que sempre nos pautaram desde o início da nossa atividade em Portugal".

Na sexta-feira, à saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto onde foi ouvido depois de ter sido detido no dia 16, Elad Dror disse aos jornalistas que "vai pagar o milhão de euros" que lhe foi aplicado como medida de coação para poder ficar em liberdade.

Este processo principal da Operação Babel centra-se "na viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a projetos de elevada densidade e magnitude, estando em causa interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros, mediante a oferta e aceitação de contrapartidas de cariz pecuniário".

Na Operação Babel estão em causa crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, de corrupção ativa e passiva, de prevaricação e de abuso de poder, praticados por e sobre funcionário ou titular de cargo político.

c/ Lusa