Operação Carnaval. GNR na estrada

Alexandre Brito - RTP01 Mar, 2019, 08:32 / atualizado em 01 Mar, 2019, 08:32 | País

Em nota da GNR lê-se que esta força militarizada vai intensificar o patrulhamento e a fiscalização rodoviária em todo o continente.



Com especial atenção nas vias que conduzem aos locais onde tradicionalmente ocorrem festividades carnavalescas. Um reforço habitual nesta época do ano que tem como objetivo o combate à sinistralidade rodoviária.





Por causa do Carnaval é normal o aumento do tráfego rodoviário, resultado das deslocações das pessoas para os locais onde tradicionalmente têm lugar os festejos.



Uma altura do ano propícia, alerta a GNR, a um maior consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas, particularmente nos locais de diversão noturna, envolvendo, por vezes, a utilização de veículos como forma de regresso às residências.





Por isso avisa a Guarda que vai, através da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, direcionar as ações de fiscalização para a deteção de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, da falta de habilitação legal, de manobras perigosas, especialmente no que respeita à manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção e excesso de lotação.



A segurança passa também pelo bom funcionamento dos sistemas de iluminação e sinalização, pelo que a GNR estará atenta, mas também para a utilização incorreta do telemóvel durante a condução, falta de inspeção periódica e falta de seguro de responsabilidade civil.