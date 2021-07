Operação Cartão Vermelho. Ministério Público pede que Luís Filipe Vieira pague caução

Três milhões de caução para Luís Filipe Vieira sair em liberdade. A proposta é do Ministério Publico, que também quer proibir contactos entre Vieira e os outros detidos. É pedida a entrega do passaporte do ex-presidente do Benfica.