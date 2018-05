Operação "CashBall". Quatro detidos ouvidos esta tarde

O director desportivo do Sporting, André Geraldes, Gonçalo Rodrigues, funcionário do club e outro dois arguidos são suspeitos de corrupção no desporto.



Os quatro passaram a noite nas instalações prisionais anexas à Policia Judiciaria do Porto.



Terão influenciado árbitros e jogadores de equipas adversárias em jogos do Sporting.



Tudo terá começado no andebol e depois alastrado ao futebol.



André Geraldes, braço direito de Bruno de Carvalho e Gonçalo Rodrigues ligado às modalidades, estarão envolvidos neste alegado esquema de corrupção para favorecer o Sporting.



O empresário Paulo Silva, um dos arguidos do processo, estará a colaborar com as autoridades.